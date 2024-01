Meteo Giuliacci, il grande gelo in tre fasi: dal vortice ciclonico all'arrivo della neve in pianura, ecco dove e quando

È in arrivo il grande gelo.

Secondo quanto riporta il sito del meteorologo Mario Giuliacci l'Italia si sta avviando a una lunga fase fredda, con l'inverno che «è veramente pronto per partire». Secondo il divulgatore scientifico Davide Santini che si occupa delle tendenze meteo a lungo termine siamo in vista di un periodo di freddo che si articolerà in tre fasi.

La prima fase: il vortice ciclonico dal 6 gennaio

Secondo quanto si legge su meteogiuliacci.it il 6 gennaio si instaura un profondo vortice ciclonico sui mari di ponente che dovrebbe convogliare masse d'aria molto umida e particolarmente instabile su tutte le regioni tirreniche e sul Nord Italia. Sarà veramente la volta di precipitazioni abbondanti, anche persistenti, con una configurazione meteo più simile all'autunno che all'inverno. Anche se potrebbe sembrare anomala come situazione, ricordiamo che la precedente stagione autunnale è stata piuttosto avara di piogge e anche dicembre non è stato all'altezza. Ecco perché, anche se siamo in pieno inverno, ben vengano questo tipo di precipitazioni. In questa fase, la quota neve non riuscirà a essere a livello di pianura, generalmente sui 700-1200 metri, quota più alta in Appennino.

Seconda fase: l'aria fredda

La profonda depressione che si sposterà verso Levante richiamerà aria fredda, si legge ancora. Ecco che a cominciare dal 10 gennaio le temperature scenderanno al di sotto delle medie, talvolta anche di 5-7 gradi. La quota neve scenderà quasi a livello della costa su alcune zone del Meridione, mentre al Settentrione le precipitazioni saranno molto difficili, poiché sottovento rispetto alla depressione.

Terza fase: la neve

Sul tema della neve è presente una decisa incertezza. Però possiamo dire con una ragionevole sicurezza che non arriveranno intanto alte pressioni e soprattutto le condizioni climatiche risulteranno decisamente fredde. Impossibile dire per ora se riuscirà a nevicare fino in pianura, anche se le condizioni termiche lo consentirebbero. Bisognerà vedere se masse d'aria umide e instabili riusciranno a essere pilotate sulle nostre regioni.