Nel gioco delle feste, tirando il dado, tra probabilità, imprevisti e stazioni, si può arrivare anche alla casella di “Valvasone Arzeme”. Non è passato inosservato, soprattutto tra i cittadini del territorio, il refuso presente sul tabellone e sulle tessere del nuovo Monopoly Friuli Venezia Giulia. «Io chiedo il rimborso» ha scritto scherzosamente, in questi giorni, un’utente della pagina Facebook “Sei di Valvasone Arzene se” che, facendo una partita, si è imbattuta nell’errore di stampa, come attestato dalla foto pubblicata. La casella dedicata al borgo fa parte del gruppo arancione, come Polcenigo e Sesto al Reghena, e nelle vicinanze, sul gioco, si trovano Poffabro e Sappada.



LE REAZIONI



«Ci hanno segnalato in tanti l’errore - commentano il sindaco Fulvio Avoledo e il vicesindaco Massimiliano Bellone -. Molti concittadini hanno acquistato il gioco per poi trovarsi con questa sorpresa, proprio sulla casella dedicata al nostro Comune. Un po’ dispiace, ma capiamo che sono cose che possono succedere e non vogliamo infierire. Nella tastiera, la lettera “n” è vicino alla “m”». Ma si conta sulla possibilità di un rimedio, magari per le prossime scatole di Monopoly. «L’unica raccomandazione che possiamo fare - continuano dalla giunta - è di porre particolare attenzione ai nomi delle località e correggere quello di Valvasone Arzene, se ci dovessero essere altre edizioni». Nessun rancore, dunque, per un piccolo errore che sta portando, al contrario, un po’ di ilarità sulle tavole e sui gruppi Facebook e Whatsapp.



IRONIA



«A dire il vero ci sarebbe un altro modo per rimediare - sorridono Avoledo e Bellone -: magari i produttori potrebbero regalare una scatola di Monopoly a tutti gli abitanti di Arzene. Siamo sicuri che così verrebbero perdonati». Ad ogni modo, per sindaco e vicesindaco e per i tanti appassionati del gioco, anche nella sua versione classica, «l’idea è bellissima». L’edizione regionale è stata realizzata grazie al patrocinio dei Comuni che hanno aderito al progetto e al sostegno di PromoTurismo Fvg e di Winning Movies Editore su licenza Hasbro, e presentata nelle scorse settimane al Tiare Shopping di Villesse in occasione del suo decimo anniversario. Un gioco particolarmente gettonato in questo periodo, da godersi tra un cenone e l’altro ritrovando località familiari e ridendo per gli imprevisti a tema, come quelli sui turni che saltano perché il giocatore che li pesca si “ubriaca” tra le cantine più belle del Friuli. Avoledo e Bellone osservano che «se non altro, grazie all’errore, si parla della nostra Valvasone Arzene. Peraltro ringraziamo i produttori per averla collocata tra quelle che sarebbero caselle molto prestigiose e redditizie anche nel Monopoly originali». «Non si sa mai - aggiunge il sindaco - che vada a finire come con il Gronchi rosa». E se proprio l’errore non dovesse essere corretto neanche in futuro «al massimo - conclude Bellone - cambieremo noi tutti i cartelli del paese e ci adegueremo a Valvasone Arzeme».