Ponte di Bassano "trasferito" sul Piave in un libro per le quinte superiori: è polemica

«Come può un manuale di storia per gli studenti del 5. anno di scuola superiore collocare il Ponte di Bassano sul fiume Piave definendolo 'simbolo della resistenza sul Piave dopo Caporetto'? Chiedo alla casa editrice Mondadori di procedere immediatamente al ritiro del manuale e al ministero dell'Istruzione e della Ricerca di vigilare meglio nel selezionare i testi che propone/impone ai docenti e alle scuole».



L'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, è insorta alla segnalazione ricevuta in merito al testo di Vittoria Calvani «Storia e Progetto», edito da Mondadori e proposto dal ministero dell'Istruzione tra i libri di testo adottabili per l'insegnamento della storia nel secondo ciclo delle scuole secondarie. La didascalia alla foto del «Ponte degli Alpini» colloca il manufatto sul Piave (anziché sul Brenta) e così argomenta: «Dopo Caporetto, divenne il simbolo della resistenza sul Piave, un evento militare eroico che ispirò numerose canzoni».

