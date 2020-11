Mauro Corona e Bianca Berlinguer: amore finito. Scrittore assente da Cartabianca. La rivelazione: ​«È una roba seria di falsità e le falsità vanno punite»

ERTO - Mauro Corona ospite questa mattina di Alessandro Milan nella trasmissione "Uno, Nessuno 100Milan" di Radio 24. Oltre a parlare del suo nuovo libro, lo scrittore montanaro e alpinista che conosciamo bene ha affrontato lo spinoso tema della sua assenza dalla trasmissione di Bianca Berlinguer, Cartabianca.

Corona e Bianca Berlinguer

Come mai non torna a Rai 3? «E' una roba seria di falsità e le falsità vanno punite, vi rivelerò come mai non ci sono più appena decideremo di fare un passo», ha sibilato Mauro Corona. E pensare che nell'ultima puntata della trasmissione Bianca Berlinguer aveva detto: "Io spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto. Voglio che voi lo sappiate, lo abbraccio con tanto affetto". Sembra però che l'amore sia proprio finito, stando alle ultime dichiarazioni in diretta dello scrittore.

Corona e il Covid

«Siamo in Friuli Venezia Giulia ma 2 km al confine con il Veneto, la nostra vita si svolge a Longarone, se ci bloccano l'accesso all'altra Regione siamo nei guai. Conte deve tenere conto di questi dettagli», ha ammonito Corona.

