Amadeus lascia la Rai, ecco quali sono stati gli ultimi addii alla tv pubblica: da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer

Era nell'aria da un po', ma ora è ufficiale: Amadeus, il conduttore di punta della televisione pubblica, lascia la Rai. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza ad agosto e secondo alcuni rumors sarebbe pronto ad accettare una maxi offerta del gruppo Warner Bros Discovery per approdare sul canale Nove.

Nel corso degli anni, il panorama televisivo italiano ha assistito a diversi cambiamenti significativi, con molti conduttori storici che hanno scelto di lasciare Mamma Rai per nuove avventure professionali. Questi addii hanno spesso fatto notizia, non solo per la popolarità dei conduttori coinvolti, ma soprattutto per i gossip che ogni volta si sono diffusi, nel tentativo di dare delle spiegazioni (spesso fantasiose) a determinate scelte.

I grandi addii del passato

Nell'ultimo periodo, ci sono stati diversi addii che hanno destato un certo scalpore. Ma è impossibile non citarne anche qualcuno più lontano negli anni, che al tempo scatenò veri e propri terremoti. Uno dei casi più emblematici è stato quello di Michele Santoro, il giornalista e conduttore di programmi di approfondimento politico come AnnoZero, che nel 2011 ha lasciato la Rai dopo vari conflitti con la direzione aziendale. Oppure Enrico Mentana, che prima di diventare il direttore del Tg di La7 ha avuto una lunga e illustre carriera in Rai come giornalista e conduttore del TG1. Infine, il grande Mike Bongiorno che alla fine degli anni '70 passa a Fininvest, ingaggiato direttamente da Silvio Berlusconi. Ma ora passiamo agli addii più recenti, che hanno destato scalpore e fatto parlare le cronache negli ultimi mesi.

Fabio Fazio (e Luciana Littizzetto)

Dopo l'annuncio ufficiale tramite comunicato, Fabio Fazio lo scorso anno si è congedato dalla Rai nella puntata di domenica 14 maggio 2023 di Che tempo che fa, confidando di essere pieno d'entusiasmo per la nuova avventura a Discovery sul Nove con Luciana Littizzetto che ha avuto lo scorso autunno. «Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Diciamo non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo».

Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai la scorsa estate per approdare a Mediaset. La giornalista in una lettera ha ringraziato l'azienda «per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento». La figlia dello storico leader del Pc attualmente ben 2 programmi su Rete 4, simili a quelli che conduceva sulla tv pubblica.

Corrado Augias

Corrado Augias, alla veneranda età di 88 anni, ha annunciato l'addio alla Rai lo scorso novembre: «Passo a La7. Da lunedì 4 dicembre. Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida». Ora a La7 conduce "La torre di Babele", un programma che sta riscuotendo un discreto successo.

Massimo Gramellini

Anche Gramellini, penna di punta del Corriere della Sera, si inserisce tra i grandi addii alla Rai dell'ultimo periodo, dove conduceva il programma "Le parole della settimana". È passato a La7, dove insieme al fedele compagno Roberto Vecchioni conduce "In altre parole", in onda il sabato e la domenica in prima serata.

Lucia Annunziata

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai nel maggio 2023. La giornalista, nell'azienda di viale Mazzini dal 1996, ha comunicato le dimissioni all'ad Roberto Sergio proprio nel giorno in cui il cda ha approvato le nuove nomine. «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni». Non è passata però ad altre reti televisive, come tutti gli altri personaggi citati prima: a quanto pare Lucia Annunziata sarà candidata con il Partito Democratico alle prossime elezioni europee.