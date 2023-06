Maltempo in Fvg, vento e bombe d'acqua: Protezione civile al lavoro per allagamenti e alberi caduti

Continua l'ondata di maltempo che sta colpendo da ieri, sabato 10 giugno, il Friuli Venezia Giulia. Vento e bombe d'acqua che si sono abbattute in diverse zone della regione provocando la caduta di alberi e allagamenti. Attivati dagli operatori della sala operativa regionale della Protezione civile, e su richiesta dei Vigili del fuoco, per quanto di competenza, i volontari di Pc di diversi gruppi, che hanno operato per rimediare ai danni causati delle abbondanti e improvvise precipitazioni piovose, vento forte e temporale del pomeriggio di oggi.

Alberi caduti e allagamenti

Attive le squadre del Comune di Ronchi dei Legionari per acqua nel sottopasso di via Vermegliano, dove la situazione è stata riportata alla normalità, i volontari della Pc di Castelnuovo del Friuli per caduta alberi, così come a Pinzano al Tagliamento per la rimozione di una pianta caduta lungo la ex strada provinciale 1, all'altezza della progressiva chilometrica 48. Sono operativi i volontari di protezione civile, poi, dei Comuni di San Daniele del Friuli e San Quirino, per monitoraggio, territorio e messa in sicurezza rispetto a caduta, alberi e allagamenti.

Su richiesta dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone, sono stati richiesti a supporto i volontari della squadra comunale di protezione civile del Comune di Pordenone, per diverse problematiche di allagamenti e vento forte nel capoluogo del Friuli Occidentale.