Maltempo: raffiche di vento, alberi caduti sulla strada: nella notte più di 50 telefonate al Nue112

PORDENONE - Brusco calo delle temperature e raffiche di vento stanno interessando da ieri il Friuli Venezia Giulia. Diramata l'allerta gialla per il peggioramento delle condizioni meteo, che vedrà la sua fase più acuta nella giornata odierna fino alle 15.00. In provincia di Pordenone una squadra di volontari della Protezione civile di Frisanco è intervenuta questa mattina, intorno alle 04:30 per rimediare ai danni causati dal forte vento, che ha provocato la caduta di alberi e rami lungo l'ex strada provinciale 63 e la borgata di Casasola. I volontari hanno poi eseguito un monitoraggio del territorio anche nelle altre borgate per verificare che non ci fossero problemi legati al maltempo.

Nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio, gli operatori della centrale del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia hanno filtrato numerose chiamate inoltrate alla sala operative di secondo livello dei Vigili del fuoco di Trieste a seguito del vento forte. Il primo picco di chiamate si è registrato attorno alle 9, con 40 telefonate. In serata, poi, altro picco, 12 fino alle 24.