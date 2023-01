Freddo e forti raffiche di vento, in Friuli Venezia Giulia è allerta gialla

Non si ferma l'ondata di freddo che in questi giorni sta interessando l'intera penisola italiana. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, è previsto nella giornata di domani, lunedì 23 gennaio, il passaggio di un fronte che determinerà un'intensificazione dei venti a tutte le quote. A fronte delle forti raffiche di vento che interesseranno la regione dalle prossime ore, e che vedranno la fase più acuta tra la mezzanotte di oggi e il primo pomeriggio di domani, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla.

Nella notte sulla costa soffierà Bora forte, in particolar modo a Trieste e sul Carso dove le raffiche supereranno i 100 km orari, forse anche i 120. Sui monti, oltre i 1500 metri di quota, soffierà vento da nord est forte e, in concomitanza con la neve prevista, si avranno condizioni di bufera. Qualche raffica forte sarà possibile anche a quote inferiori. Dal pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. La quota neve salirà dai 300 metri del mattino a 700 in giornata.