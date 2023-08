Temporali e forti rovesci, il maltempo non si arresta: prolungata fino a domani l'allerta meteo gialla

Non c'è pace in Friuli Venezia Giulia, ancora segnata dalle bombe d'acqua. La Protezione civile ha prorogato lo stato di allerta meteo gialla fino alle 12 di domani, sabato 5 agosto, per temporali forti in tutta la regione. Nel dettaglio, per tutta la giornata sarà interessata da piogge intense e probabili rovesci e temporali sparsi alternati a pause anche prolungate.