Maltempo: albero si spezza e cade, distrutta la panchina. Per fortuna nessuno era seduto lì

SACILE - Durante uno dei due violenti temporali che ieri sera, lunedì 1 aprile, hanno interessato anche il sacilese, a parco Rossetti, una delle aree verdi più frequentate della città, un grosso albero ha ceduto di schianto, probabilmente a causa del forte vento che accompagnava la perturbazione.

La grande pianta è finita sopra una panchina distante non più di un paio di metri, distruggendone lo schienale in legno. Per fortuna, nessuno vi era seduto al momento del fatto o vi stava passando accanto, nel vialetto che conduce a Campo Marzio. Stamani l'amministrazione comunale ha incaricato Lsm di rimuovere l'albero e di controllare le altre piante dell'area, alcune delle quali a loro volta vicine alle panchine del parco.