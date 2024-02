La Regione Fvg, i gestori degli impianti, fino all'ultimo volontario che contribuisce alla causa: tutti stanno facendo del proprio meglio, chi investendo milioni e milioni di euro per lo sviluppo e la ricettività e chi prestando la propria opera giorno e notte. Ma contro il meteo nessuno può andare oltre il limite. E questo sembra essere proprio un anno sfortunato. La vittima è ancora una volta la montagna del Friuli Venezia Giulia, che nemmeno in una delle più intense ondate di maltempo di tutto l'inverno riesce ad avere la neve che tutti desideravano. E ad essere penalizzati sono di nuovo gli impianti sciistici, proprio nel fine settimana di Carnevale che precede l'inizio della Quaresima e che coincide con le vacanze per tanti ragazzi e le loro famiglie.



Il maltempo previsto è infatti arrivato, spazzando via in poche ore l'anticiclone che era rimasto sul Friuli Venezia Giulia per quasi due settimane. Notizia positiva: se n'è andato anche l'inquinamento che stava soffocando la fascia di pianura della nostra regione. Ma è l'unica nota che può far piacere. Sì, perché i venti di Scirocco non hanno consentito alle temperature di abbassarsi a sufficienza per garantire le tanto auspicate nevicate in montagna. Ieri, infatti, la quota neve è rimasta al di sopra dei 1.400-1.900 metri sulle Prealpi e al di sopra dei 1.300 metri sulle Alpi, in Carnia e anche nel Tarvisiano. Tradotto? Poli sciistici con tanta acqua. Ma niente neve fresca. Anzi, a Piancavallo le temperature sono rimaste al di sopra dei quattro gradi durante tutta la giornata.

E oggi le cose non miglioreranno di certo, con la quota neve che rimarrà più o meno quella di ieri. Qualche fiocco nelle località turistiche invernali della regione potrà cadere solamente domani. Ma si tratterà di un fenomeno passeggero, dal momento che da lunedì il cielo dovrebbe tornare sereno.



Il risultato? Un'altra settimana difficile per il comparto sciistico del Friuli Venezia Giulia. Si prenda ad esempio Piancavallo. Già ieri si è lavorato con il 56 per cento degli impianti funzionanti (fonte Infoneve del Fvg) mentre oggi viste le previsioni la situazione dovrebbe essere ancora più difficile, con tanti pallini rossi in corrispondenza di piste come "Sole", "Sauc Alto", "Sauc Basso" ecc. Una speranza in più per la giornata di domenica, con le temperature che dovrebbero leggermente abbassarsi.