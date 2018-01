Donna morta da giorni in casa: poi notano il cadavere dalla finestra

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Non la vedevano da due giorni e i vicini si sono preoccupati, così come i parenti, e hanno lanciato l'allarme, temendo il peggio. Ma per una donna di 73 anni diche viveva sola in, non c'era ormai più nulla da fare. Erano le 8 e 20 di questa mattina, mercoledì 10 gennaio, quando i vigili del fuoco hanno raggiunto la casa dove abitava la pensionata: è bastato guardare attraverso il vetro di una finestra per capire cosa era successo. La 73enne era stesa a terra, il suo corpo esamine. EraI pompieri hanno aperto la porta e il medico legale ha decretato il decesso della pensionata, morta probabilmente a causa di unaacuta che non le ha lasciato scampo né il tempo di chiamare qualcuno in aiuto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno informato il magistrato di turno della Procura di Pordenone, per ottenere poi il nulla osta per la rimozione della salma. La morte risale ad almeno due giorni fa. Ai congiunti e agli amici della 73enne le condoglianze del sindaco di Sacile,, a nome di tutta l'amministrazione comunale.