PORDENONE - Anche in questo caso non è stato possibile reperire risorse interne all'Azienda sanitaria e quindi si è ricorsi alla ricerca di personale esterno. Ma la partita è importante, cruciale sul territorio. L'AsFo, infatti, cerca un "segugio" per stanare le situazioni legate alla patologia da gioco d'azzardo. Un progetto da 15mila euro che punta ad individuare le situazioni critiche già "sul campo", cioè prima che diventino gravi.



I DETTAGLI

L'incarico si svolgerà nell'ambito del Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale. Siamo nella struttura complessa per la tutela della salute e il contrasto alle dipendenze ed è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi specifici: attività di intercettazione, presa in carico e trattamento di persone con dipendenza da gioco d'azzardo e dei loro familiari, attraverso percorsi sia individuali che di gruppo; creazione di percorsi di accompagnamento, organizzazione e progettazione della gestione economica familiare, promuovendo servizi di tutoraggio economico amministrativo in sinergia con le associazioni del Terzo settore; sperimentazione dello strumento del budget personale di salute e utilizzo di forme di coprogettazione pubblico-privato per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati; interventi di formazione e informazione rivolti agli esercenti, amministratori di sostegno e altri stakeholders, in sinergia con gli enti di Terzo Settore.



SUL CAMPO

Il progetto si colloca nel quadro del piano operativo regionale gioco d'azzardo patologico finanziato dal ministero della Salute e finalizzato a garantire la continuità delle azioni di prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo. Ecco cosa sta cercando, nel dettaglio, l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. I candidati, ad esempio, dovranno possedere la laurea triennale in scienze del servizio sociale. Inoltre è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, l'esperienza di almeno sei mesi negli enti pubblici in ambito minori e famiglie, adulti e anziani con attività di colloqui con gli utenti, partecipazione a riunioni d'equipe, stesura progetti di intervento per la persona. E ancora un'esperienza di lavoro di rete con i servizi e le risorse del territorio, enti del privato sociale e del terzo settore, a supporto di progetti individuali di intervento.



IL QUADRO

La dipendenza da gioco d'azzardo in Friuli Venezia Giulia è per tre quarti declinata al maschile con età superiore ai 40 anni e attualmente si sta via via aggravando mentre scemano le drastiche restrizioni indotte dalla pandemia da Covid 19. Lo aveva certificato la relazione allegata al nuovo Piano di contrasto a tale dipendenza elaborato dalla Direzione centrale Salute della Regione e approvato dalla Giunta su proposta dell'allora vicepresidente Riccardo Riccardi. La Regione sottolinea, inoltre, che la modalità virtuale risulta quella che induce a giocare più frequentemente, con sessioni di gioco più lunghe e una spesa maggiore.

