SACILE - Incastrato il ladro di merendine, autore di diversi colpi notturni al liceo Pujati di viale Zancanaro a Sacile. Il 23enne sacilese, F.T., è stato arrestato la notte scorsa, dopo che una segnalazione informava i carabinieri della Compagnia di Sacile della presenza di un uomo che con fare sospetto si aggirava tra gli istituti scolastici.

La cattura

Nella zona, recentemente presa di mira con intrusioni notturne e forzatura dei distributori automatici, è stato subito inviato un equipaggio della stazione locale. Una volta sul posto, a far crescere il sospetto di trovarsi davanti al "ladro di merendine", autore dei diversi furti, è stato il suono della sirena d'allarme proveniente dalla sede del liceo Pujati. Scattato l'allarme, un uomo, la cui fisicità ricordava quella descritta dalla segnalazione ricevuta, è stato notato uscire dalla porta di emergenza del piano rialzato verso le scale antincendio. Intimatogli di fermarsi, ha abbandonato a terra un piede di porco, tentando precipitosamente la fuga. Nel frattempo è arrivato in supporto l'equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Sacile che, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccare il ladro intercettato all'interno di un box auto. Poco distante da lui, lo zaino beige che indossava durante l’inseguimento. Perquisito, è stata trovata la somma di 180 euro che, per sua stessa ammissione, era compendio del furto consumato all'Istituito Pujati.

Gli arresti domiciliari

Identificato, in quanto ben noto agli operanti, il giovane, tossicodipendente pregiudicato per reati conto il patrimonio, è stato tratto in arresto. Gli immediati accertamenti hanno permesso di acclarare la forzatura di una porta antipanico dell’Istituto e di due distributori automatici di alimenti/bevande. Il pm di turno Federica Urban, preso atto dell’attività dei carabinieri, ha disposto che l’arrestato fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria residenza.

I furti precedenti

L'ultimo, prima di quello della notte scorsa, era stato il 12 febbraio scorso, quando aveva rubato qualche snack e monetina dal distributore automatico. Un bottino di poche centinaia di euro. Solo una settimana prima il colpo nel prefabbricato del liceo in viale Matteotti, dove, anche in quel caso, era stato forzato e ripulito il distributore di merendine.