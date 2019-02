Jeep sul greto del fiume, l'Aci Sport: «Questi sono fuoristradisti somari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Bisogna capire che ci sono fuoristradisti bravi e fuoristradisti somari. E noi pensiamo di essere dalla parte dei bravi». La pensa così Mauro Tavella (nella foto), dirigente federale internazionale dell'Aci Sport nonché organizzatore della tappa italiana di Italian Baja, un rally per appassionati che «si svolgerà in Friuli sul Tagliamento, a giugno: lo facciamo sempre fra il ponte di Dignano e il ponte di Madrisio».Ovviamente, con tutte le autorizzazioni del caso e le carte in regola. Il che fa la differenza anche in euro sonanti. «Per manifestazioni di questo tipo viene pagato un canone - spiega -. Si dà a tariffa chilometrica oppure, quando c'è un evento di particolare importanza come il nostro, si paga a forfait di 600 euro al giorno. Per due giorni e mezzo, quindi, paghiamo circa 1.500 euro». Senza contare il capitolo sicurezza: «È la prima voce dell'evento - prosegue Tavella -. Spendiamo quasi 60mila euro solo per la tappa friulana. Solo il dispositivo che comunica la posizione Gps delle macchine che corrono ogni 3