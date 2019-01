Jeep e motociclette in gara sul greto del Tagliamento: «Ho visto tutto» /Ft

di Camilla De Mori

UDINE «I letti dei fiumi non devono diventare piste da Gran premio». Lo dice chiaro una lettrice,nella pubblica amministrazione, ancora sconvolta per «lo spettacolo raccapricciante» cui racconta di aver assistito domenica scorsa, sul, «nel tratto da Varmo a Camino», in provincia di, riferisce Gherardelli, che ha anche confezionato un«Una jeep - racconta ha attraversato da sponda a sponda il fiume bloccandosi al centro, dove l'acqua è più alta e ha continuato a scaricare anidride carbonica nell'acqua fino a che un'altra jeep non è arrivata a tirarla fuori con il verricello». I cittadini che stavano passeggiando sul fiume «si sono visti sfrecciare una cinquantina» di fuoristrada «più altrettante moto a due metri di distanza», sostiene Gherardelli. Fra questi c'era anche lei.