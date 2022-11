Influenza aviaria in Fvg, le Aziende sanitarie scrivono agli allevatori: «Ridurre al minimo i contatti con i polli»

Le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia hanno diffuso alcune raccomandazioni agli allevatori privati, dopo che nelle scorse settimane un allevamento familiare di Porcia di Pordenone era stato al centro di un caso di influenza aviaria. «I cittadini che siano in possesso di pollame e altri volatili - si legge nella comunicazione ufficiale - e li detengano in strutture all'aperto, devono provvedere alla chiusura di tali strutture e all'adozione di ogni misura ragionevole, con lo scopo di ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. La misura restrittiva richiesta è disposta dal Ministero della Salute».

Dopo Porcia diramata l'allerta agli allevatori privati

A seguito delle verifiche è stato trovato un caso di contagio e si è deciso l'abbattimento di tutti gli animali, visto l'alto indice di contagiosità del virus. Successivamente è stato introdotto un perimetro di 10 chilometri intorno all'allevamento purliliese, all'interno del quale saranno effettuati controlli a campione in tutti gli allevamenti e sarà chiesto ai titolari se hanno notato comportamenti anomali degli animali. In caso di ulteriori positività si procederà, come avvenuto a Porcia, all'abbattimento di tutti i capi. In considerazione dell'accaduto, Asfo, Asufc e Asugi hanno diffuso una nota congiunta con raccomandazioni agli allevatori privati del Fvg.