Infermiera accoltellata dal paziente: «Poteva ammazzarmi, ma non lascio il lavoro»

UN'INCREDIBILE CASUALITA'

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO - «Sono molto provata per quello che mi è successo lunedì mattina, quindi più ne parlo e peggio è. Ma non mollo». M.R., l'infermiera professionale di 50 anni aggredita e ferita da Michael Medini con due colpi di coltello nella sala d'aspetto deldi San Vito, parla a stento.Ha ancora la voce rotta dall'emozione, è cosciente che quei fendenti avrebbero potuto ucciderla. Vorrebbe rimuovere in fretta le immagini che continuano a scorrerle davanti agli occhi, ma ci vorrà del tempo. La mente è piena di fotogrammi degli attimi in cui Medini, dopo aver sfilato un coltello da cucina, portato da casa e nascosto sotto la manica sinistra del giubbotto, corre verso medici e infermieri e aggredisce, colpendola, l'operatrice sanitaria, che in quel momento gli presta il fianco.