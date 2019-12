Infermiera accoltellata da paziente: il colpo inferto al petto della donna fermato dal ferretto del reggiseno

di Alberto Comisso

SAN VITO -mentale di San Vito al Tagliamento ieri mattina è stata accoltellata da un paziente che rifiutava di assumere la terapia antipsicotica. È viva perchè il primo fendente, diretto al petto, ha colpito il ferretto del reggiseno e la lama si è piegata. Prima che i carabinieri potessero immobilizzarlo, Michael Medini, 50 anni di Valvasone Arzene, l'ha colpita anche al fianco sinistro. L'infermiera che ha rischiato la vita è M.R., 50 anni, di Cordenons. «Poteva ammazzarmi, potevo non rivedere più i miei figli», ripeteva mentre i colleghi la portavano in ospedale, che a San Vito si trova di fronte al Csm. Sottoposta a un intervento chirurgico, è stata trattenuta in osservazione. Non è in pericolo di vita, la prognosi è di un paio di settimane, ma l'azione dell'uomo per il momento si configura in un tentato omicidio. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm Andrea Del Missier, portato in carcere a Pordenone.