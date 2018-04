Scontro sulla Strada del Mobile: donna incinta e anziano in ospedale

di Paola Treppo

PASIANO DI PORDENONE -con due auto coinvolte adi Pordenone lungo la Strada del Mobile poco dopo le 10 di oggi, giovedì 12 aprile. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Prata, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, il conducente di una Fiat Tipo vecchio modello ha svoltato in un punto vietato e ha invaso la carreggiata.In quel momento stava sopraggiungendo una Seat Ibiza guidata da una. L'impatto è stato inevitabile e l'autista della Tipo, un uomo, è rimastonell'abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone che, usando le pinze oleodinamiche, hanno lavorato sulla portiera di guida per una decina di minuti. Sulla Strada del Mobile è stata inviata una ambulanza la cui equipe ha soccorso il pensionato e la donna in stato di. Entrambi sono rimastie sono stati portati in ospedale a Pordenone. Non sono in pericolo di vita.