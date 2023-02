Scontro fra due auto in rettilineo: 2 feriti

MONTERALE VALCELLINA - I vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti per un incidente stradale a Montereale in via Della Croce, con il coinvolgimento di due auto.

Nello scontro gli occupanti di entrambe le auto sono stati soccorsi dal personale intervenuto, che ha operato in sintonia con il personale sanitario, anch'esso sul posto, e trasportato all'ospedale di Spilimbergo.

Presenti anche i Carabinieri di Spilimbergo per i rileivi.