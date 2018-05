Violento scontro nella notte: due auto nel fosso, tre persone ferite

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA e SACILE (Pordenone) -nella notte asulla sr13 di fronte a Villa Zanussi dove si sono scontrate tre vetture, in uno impatto frontale; due auto sono finite poi in une tutti e tre i conducenti sono rimasti. Erano da poco passate le 23 di ieri, martedì 29 maggio, quando è scattato l'allarme e sul posto è giunta una prima partenza dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone, insieme a una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova.Ad avere la peggio unadi 26 anni, E.R. le sue iniziali, di, che era al volante di una Fiat Punto, finita dentro un fosso; la giovane è stata soccorsa dalla equipe medica e trasportata all'ospedale di Pordenone, non è in pericolo di vita.Ferito in maniera meno grave l'autista della seconda vettura coinvolta, unacondotta da un cittadino macedone di 25 anni, E.A., residente a. Anche lui è finito in un fosso. Si è recato in autonomia in pronto soccorso, infine, U.M., 55 anni, di Fontanafredda, che stava guidando una auto, rimasta sulla carreggiata; l'uomo ha riportato lievi contusioni. I mezzi sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Per i rilievi e la viabilità la polizia stradale di Spilimbergo. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.