Grave incidente all'alba: feriti due bambini, grave un uomo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Gravecon, di cui uno, e due bambini finiti in ospedale questa mattina di mercoledì 10 gennaio in località, nel comune di, in via Caterina Percoto, pochi minuti dopo le 7 e mezza. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, due automobili si sono scontrate.Nell'impatto, molto violento, il conducente di una delle due vetture, un uomo della zona, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in codice giallo all'didall'equipe medica di una autoambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Feriti pure il conducente dell'altra macchina sulla quale viaggiavano anche due: tantaper i piccoli che stavano andando ama per fortuna le ferite che hanno riportato non sono gravi. I bimbi e il conducente di questa seconda vettura, sono stati portati tutti al pronto soccorso del nosocomio pordenonese, con l'autolettiga, in codice verde. In via Caterina Percoto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle macchine incidentate e per la bonifica della sede stradale.