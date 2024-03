Pordenone. Condannata a 2 anni e mezzo la soldatessa che travolse e uccise il 15enne Giovanni Zanier. Caduta l’aggravante di guida in stato di ebbrezza

PORDENONE - È stata condannata a 2 anni e 6 mesi la soldatessa americana di 21 anni, Julia Nicole Bravo, responsabile di aver travolto e ucciso il 15enne Giovanni Zanier in via Roveredo a Porcia il 21 agosto 2022.

Questa mattina, lunedì 18 marzo, la sentenza davanti al gup del tribunale di Pordenone.

L'udienza

Il processo, con rito abbreviato, si è concluso con la condanna a due anni e mezzo con pena sospesa. Nei confronti della soldatessa è caduta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza. La ragazza era stata sottoposta all'esame tossicologico 2 ore e 15 minuti dopo l'incidente, che aveva rilevato un tasso alcolemico di 2,03 grammi per litro. Il test e le modalità di svolgimento dello stesso erano già state terreno di scontro tra i due periti incaricati delle valutazioni. La discrepanza emersa dalle consulenze ha fatto sì che il giudice, nell’incertezza, escludesse questa aggravante.

L'incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in piena notte la giovane donna accelerò nei pressi di una rotatoria, della cui presenza sostenne di non essersi accorta per l'assenza di illuminazione, e travolse il 15enne, Giovanni Zanier, che stava tornando a casa a piedi, con un amico rimasto illeso, dopo una serata in discoteca. Nei mesi scorsi era stato trovato l'accordo risarcitorio attraverso l'assicurazione Usaf che copre la responsabilità civile per i militari americani.