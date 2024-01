Schianto all'alba in Pontebbana: un morto e tre feriti, uno è gravissimo

ZOPPOLA (PORDENONE) - Tragico schianto in Pontebbana. Quattro persone sono state soccorse verso le 3.30 di oggi, 21 gennaio, dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 13 Pontebbana, all'imbocco del ponte sul Meduna, nel territorio comunale di Zoppola. Una di loro è morta poco dopo in ospedale, si tratta di Diego Duka, di origini albanesi.

Le autovetture e le persone coinvolte sono una Mercedes Classe A, con a bordo due italiani residenti in provincia di Treviso, e una Grande Punto, con a bordo due albanesi domiciliati in provincia di Pordenone.



La dinamica è molto complessa e ancora in fase di accertamento, quello che si è compreso è che la Grande Punto procedeva da Zoppola a Pordenone, mentre la Mercedes in senso opposto, ad un tratto la Mercedes ha invaso la corsia opposta e c'è stato uno scontro frontale tra i due veicoli.

Delle quattro vittime coinvolte, l'albanese alla guida della Punto è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Per quanto riguarda le altre tre persone coinvolte: il passeggero italiano della Mercedes è stato elitrasportato a Udine ed è ricoverato in prognosi riservata, mentre l'autista italiano della Mercedes e il passeggero albanese della Punto sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone, entrambi in codice giallo.

Sono in corso tutti gli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla circostanza.

Le autovetture sono state sequestrate e la salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria.