Grave incidente con cinque feriti sulla Pontebbana, uno è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine

FIUME VENETO Grave incidente stradale sulla Pontebbana, in via Pian di Pan, a Fiume Veneto. E' successo verso le 17 di oggi, sabato 22 gennaio, a ridosso della rotonda di Moro. Due auto, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione. Un impatto frontale che ha coinvolto marginalmente anche una terza vettura. Sei le persone coinvolte, di cui cinque sono rimasta ferite. Uno dei conducenti aveva perso conoscenza e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Udine dall'équipe dell'elisoccorso, inviata dalla centrale operativa della Sores a Fiume Veneto assieme al personale sanitario dell'ospedale di Pordenone. Altri quattro feriti sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Pordenone.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volante. Il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia stradale di Pordenone. Dai primi accertamenti si tratta di uno scontro frontale tra una Fiat 500 X e una Subaru, in seguito al quale è rimasto coinvolto anche il conducente di una Hyundai, l'unico rimasto illeso.