Sbanda con l'auto: giovane 21enne va a sbattere contro la fontana

di Paola Treppo

MANIAGO (Pordenone) - Perde il controllo della automobile e sicontro lanel centro del paese, a Campagna di; è successo intorno alle 3 e mezza di oggi, sabato 6 gennaio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta sul posto per tutti i rilievi e gli accertamenti, il conducente di una utilitaria, L.D.T. le sue iniziali, undi 21 anni, della zona, ha perso il controllo dellacui era al volante e la macchina è andata a sbattere contro la fontana che sorge tra le intersezioni di via Venier, via Maniago e via dei Meassi. Per fortuna non è rimastoin maniera grave ma la fontana e la macchina sono rimaste danneggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo per la bonifica dell'area e precauzionalmente una ambulanza. Il botto ha svegliato molte famiglie di Campagna.