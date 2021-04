Frontale contro un camion, capovolto e trascinato per trenta metri muore all'istante

AVIANO - Tragedia della strada questa mattina, venerdì 23 aprile, verso le 11 nelle vicinanze dell'aerobase di Aviano. Un automobilista alla guida di una Mazda 3 ha perso il controllo della guida e dopo aver sbandato si è scontrato contro un camion che proveniva dal senso opposto di marcia.

Dopo aver impattato con il mezzo pesante, la vettura è stata capovolta e trascinata per circa 30 metri ed il conducente è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e liberato la salma dalle lamiere. Illeso il conducente del camion. Sul posto ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri.