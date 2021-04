Sbanda con la sua Ducati e finisce sotto un camion: centauro morto sul colpo

VICENZA - Tragico incidente oggi - 23 aprile - poco dopo mezzogiorno: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chizzalunga a Sandrigo per un motociclista che è finito con la sua Ducati sotto un camion a rimorchio: il centauro - un 62enne di cui non si conosce ancora il nome - è morto sul colpo.

La dinamica

I pompieri arrivati da Vicenza hanno liberato l’uomo, incastrato fra le lamiere del tir, e deceduto sul colpo come accertato dal medico del SUEM. Avrebbe perso il controllo della sua moto una Ducati 849 finendo sull’asse posteriore del camion. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.