Scontro frontale, auto finisce contro un albero: quattro feriti, uno è grave

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - E’ di quattro persone ferite il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, lungo la ex sp1 tra Villotta di Chions e San Vito al Tagliamento. Per cause al vaglio dei carabinieri di Azzano Decimo, all’altezza dell’incrocio con viale della Libertà a scontrarsi frontalmente sono state una Citroen C8 e una Bmw serie 3 stagion wagon.

La prima, a causa del violento impatto, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. I due occupanti, di cui uno gravemente ferito (elitrasportato a Udine), sono stati estratti dai soccorritori dall’abitacolo deformato. Sul posto i vigili del fuoco, personale del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso.