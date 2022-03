Frontale fra tre auto nella notte sulla Statale del Santo: morto 66enne e 4 feriti

PADOVA - Tragedia della strada poco dopo la mezzanotte fra il 19 e il 20 marzo: tremendo il bilancio di un frontale che ha visto coinvolte 3 auto sulla Statale del Santo all'altezza di Cadoneghe. Ci sono 4 persone ferite e un deceduto, Orazio Tagliaro, 66enne libero professionista padovano (e non trevigiano come sembrava in un primo momento).

Pochi minuti dopo è accaduto un altro frontale sempre nel Padovano a Piombino Dese.

La dinamica

Una Dacia Daster e una Range Rover si sono scontrate frontalmente. Il primo automobilista - al volante della Dacia - è morto sul colpo, mentre la Range Rover era condotta da un 25enne, che viaggiava con il padre, anche lui 66enne. La terza auto coinvolta è una Fiat 500, condotta dalla 30enne e sulla quale viaggiava un uomo di 31 anni, entrambi trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto in territorio di Cadoneghe.