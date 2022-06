Capotta con la Giulietta per evitare un'altra auto, grave un 27enne

PORDENONE - Incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì primo giugno, alle 13.15, in via Pedrina ad Azzano Decimo. Un’Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 27enne del posto, si è capottata probabilmente nel tentativo di evitare un’altra vettura (una Hyundai) che si stava immettendo sulla strada principale da una proprietà privata.

Testimoni hanno riferito come il conducente della Giulietta, poco prima che si verificasse l’incidente, avesse superato una Seat che da Tiezzo era diretta verso Pasiano.

Il 27enne, dopo aver urtato la Hyundai, non sarebbe più riuscito a controllare la propria auto che ha capottato più volte. L’automobilista, ferito, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.