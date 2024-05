Elly Schlein all'Electrolux di Porcia: «Insieme agli operai per salario minimo e piano di rilancio industriale»

PORCIA - La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi, mercoledì 15 maggio, i lavoratori dell'Electrolux di Porcia. «Abbiamo parlato della necessità di un piano industriale europeo. Il Pd si è battuto per il Next Generation Eu, il più grande piano di investimenti comuni della storia europea nell'interesse nazionale di avere tutte le risorse che servono alle imprese, agricoltori, lavoratori e famiglie per rialzare la testa» sono state le parole di Schlein, che ha precisato come la direzione del Pd resti su questa strada, «mentre la destra la nega, perché se fosse stato per Giorgia Meloni non avremmo neanche visto il Next Generation Eu e i 200 miliardi. Il suo partito si è astenuto quando si votò». Oggi è anche l'occasione per rilanciare la battaglia sul salario minimo. «La nostra legge dice: rafforziamo la contrattazione collettiva, eliminiamo in questo modo i contratti pirata e fissiamo un tetto sotto il quale neanche i contratti collettivi devono scendere: 9 euro all'ora.

«Dimissioni Toti necessarie»

Sotto questi è sfruttamento».

«Siamo concentrati a chiedere le dimissioni necessarie del presidente della Regione Liguria perché la Regione non può rimanere in balia dell'incertezza di fronte ad accuse e indagini di questa gravità» ha continuato la segretaria del Pd rispetto all'inchiesta che ha coinvolto il presidente Giovanni Toti.