Il tapis roulant prende fuoco nello scantinato, villetta invasa dal fumo

PORDENONE - Che il tapis roulant posizionato nello scantinato stava andando a fuoco, se ne sono accorti quando il fumo ha cominciato a invadere una villetta in via Friuli, a Pordenone. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, per cause accidentali e ha creato un certo scompiglio tra i residenti di via Friuli.

I Vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 16. Le fiamme sono state spente senza difficoltà, ma le parti in plastica dell'attrezzo utilizzato per gli allenamenti hanno causato parecchio fumo e l'intervento di bonifica si è protratto per circa tre ore. Dai primi accertamenti, a innescare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito.