Deposito di solventi va a fuoco: tre operai in ospedale

PRATA DI PORDENONE - Alle10 circa di oggi, 20 gennaio 2023, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava un incendio all’interno di un’attività di deposito e commercializzazione di solventi a Prata di Pordenone. Immediatamente sono state inviate sul posto 3 squadre (una dalla sede centrale, una dal distaccamento di San vito e una dal distaccamento di Motta di Livenza – Treviso) supportate da un’autoscala, tre autobotti, un autocarro per il trasporto del liquido schiumogeno e il Funzionario di guardia del comando di Pordenone.



Il personale dello stabilimento all'esterno è stati fatto, mentre la squadra antincendi aziendale aveva già contenuto l'incendio che aveva coinvolto un macchinario. Le squadre VVF intervenute hanno spento l'incendio e iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello scenario.sono stati trasportati, dal personale sanitario intervenuto sul posto, al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per accertamenti in quanto durante le fasi di spegnimento hanno inalato i fumi della combustione.Al momento le squadre VF stanno ancora operando per la messa in sicurezza dell'impianto ed accertate le cause.