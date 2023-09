Auto in fiamme in un cortile a Pordenone: una persona ustionata. Brucia vettura anche a Pasiano

PORDENONE - Due auto incendiate a distanza di poche ore.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. La prima partenza alle 16.10 in via Revedole a Pordenone, dove era in fiamme un'auto parcheggiata in un cortile. Intervenuta una squadra della sede centrale di Pordenone, supportata dall’autobotte e dal funzionario di guardia. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme dalla vettura alle strutture dell’abitazione adiacente al luogo dove era parcheggiato il mezzo. Il proprietario del veicolo, che presentava delle ustioni, è stato preso in carico dal personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Secondo incendio

Il secondo incendio poco dopo le 17.15 quando la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio di un’auto a Pasiano di Pordenone. Immediatamente sono state inviate sul luogo indicato le squadre dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento e Motta di Livenza che si sono recate sul posto con 2 autopompe e 2 autobotti. Appena giunti sul luogo dell’incendio, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che, partite dall’autovettura, si stavano propagando anche alla vegetazione che si trovava nelle immediate vicinanze del mezzo incendiato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Si indaga per le cause dell'incendio.