Parcheggia l'auto e la ritrova bruciata in giardino

CAVASSO NUOVO - Ha parcheggiato l'auto in giardino e l'ha ritrovata bruciata. E' successo oggi, mercoledì 5 agosto, verso le 13.30, in via Stazione a Cavasso Nuovo.



Una squadra dei Vigili del fuoco di Maniago è intervenuta per spegnere le fiamme. Malgrado l'intervento tempestivo, le fiamme hanno causato gravi danni alla porzione anteriore dell'auto.



Il sospetto è che il rogo sia stato causato da un cortocircuito. La vettura, una Opel Combo, si è spostata mentre prendeva fuoco fermandosi contro un alberello. Anche la pianta è bruciata. Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA