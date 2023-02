Boschi in fiamme, c'è un piromane: le forze dell'ordine sanno chi è e lo cercano. Anche oggi incendi

AVIANO - Un incendio è divampato questa mattina, 15 febbraio 2023, nei pressi della strada che porta al comprensorio sciistico di Piancavallo (Pordenone). Si tratta dell'ennesimo episodio negli ultimi giorni in una zona circoscritta. Le forze dell'ordine, che già stavano indagando sui precedenti roghi, sembra abbiano raccolto elementi utili per ritenere che si tratti di opera di un piromane e potrebbero anche individuarlo. Non si escludono sviluppi dal punto di vista investigativo nelle prossime ore. Per delimitare l'incendio, che dalla strada stava avanzando verso monte, i pompieri pordenonesi hanno impegnato un'autopompa, un'autobotte, un mezzo fuoristrada con modulo per l'antincendio boschivo e l'elicottero, giunto dal Reparto Volo di Venezia. Oltre ai Vigili del fuoco, hanno operato anche personale del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia e volontari antincendio boschivo della Protezione civile delle squadre di Aviano, Budoia e Caneva. L'intervento è terminato attorno alle 13 anche se meno di un'ora dopo un nuovo focolaio è stato avvistato nella vicina Polcenigo ma si trattava di fiamme di modeste proporzioni che sono state spente in pochi minuti.