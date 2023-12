Cortina. Tutti pazzi per il cervo Isaia, tante foto e coccole per l'animale che ha mangiato le mele dai banchi del mercato

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Tutti pazzi per il cervo Isaia. Il maestoso esemplare si è aggirato ieri, 22 dicembre, tra le bancherelle del mercato di Cortina ed è già diventato una star.

In tantissimi lo hanno fermato per scattarsi una fotografia con lui, per fargli una carezza o per offrirgli una mela. Sì, perché lui, si trovava al mercato proprio per sgranocchiare quelle piccole mele ornamentali custodite nel cesto di vimini in uno dei banchi del mercato. E così il simpatico animale è stato ribattezzato "cervo Isaia".

Tra coloro che hanno "strappato" una foto ad Isaia c'è anche Ertugel Shyti di 28 anni residente a Ponzano Veneto, nel trevigiano, che si trovava lì per conto della ditta di trasporti Guarnier e si è trovato di fronte il cervo. Lo scatto sembra una cartolina ed è lui stesso che ha voluto condividerla con la redazione de Il Gazzettino.