CLAUT - Un vero e proprio bagno di folla: è quello che è stato riservato, ieri sera, a Carolina Kostner, leggenda del pattinaggio artistico su ghiaccio italiano. La "divina" è stata la madrina dell'inaugurazione del rinnovato palazzetto del ghiaccio "Alceo Della Valentina" di Claut, cui ha assistito non meno di 600 persone. E almeno altrettante hanno dovuto rinunciare per la limitata capienza dell'impianto. Una corsa al ticket che aveva anche un valore benefico: parte dell'incasso è stato devoluto all'Area Giovani del Cro, rappresentata dal responsabile, il dottor Maurizio Mascarin. E' stata un'inaugurazione decisamente sui generis, e non perchè è scattato il regolamento elettorale che impone dei vincoli ai comizi degli amministratori regionali (ente che ha comunque finanziato con un milione di euro i lavori di ammodernamento della struttura, nata per le Universiadi 2003). Claut ha voluto mettere al centro i valori dello sport e della solidarietà, con il taglio del nastro appannaggio soltanto del sindaco Gionata Sturam, dell'acclamatissima Kostner e del medico che da 30 anni lotta contro i tumori e salva vite al Cro. Poi c'è stato lo show, con tanti giovani atleti che saranno certamente protagonisti, tra tre anni esatti, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, di cui Carolina è "Ambassador" nel mondo.

E non ci poteva essere un testimonial migliore: campionessa del mondo, bronzo alle Olimpiadi di Sochi, cinque volte campionessa europea, per tre anni consecutivi prima nel word ranking a fine stagione agonistica. Un'atleta che parla correntemente 4 lingue. E che arriva al cuore della gente. Come ha dimostrato l'esibizione di ieri, in cui è tornata di fatto al suo grande pubblico dopo l'infortunio alla mandibola che aveva patito l'estate scorsa. Le sue performance sono state seguite con sincera ammirazione dai fan, soprattutto giovanissimi che sono accorsi in Valcellina da tutta la regione e dal Bellunese per poter apprezzare i passaggi che l'hanno resa mitica. L'evento ha avuto talmente tanto successo che i due sponsor principali, Dolomia (che ha dato il nome all'iniziativa) e Friulovest Banca hanno già annunciato di volerlo riproporre annualmente. E non è finita: dopo gli Eyof (a Claut è andato in scena il Curling) numerose federazioni internazionali e tante società italiane hanno chiesto di poter fare degli stage estivi di varie discipline del ghiaccio. A questo proposito, sono allo studio delle formule che permettano di tenere aperto il palazzetto tutto l'anno facendolo diventare volano per il turismo sportivo in vallata. La notte magica di Claut si è chiusa con code infine di fan in attesa di un selfie con la propria beniamina: e Carolina li ha accontentati tutti, prestandosi con il sorriso a una foto ricordo con tutti i convenuti alla grande festa.