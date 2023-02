Ancora fiamme nel bosco di Piancavallo, al lavoro Vigili del fuoco e Protezione Civile

AVIANO - Questa mattina, mercoledì 15 febbraio, il bosco di Piancavallo si è svegliato di nuovo in fiamme. Da giorni diversi roghi stanno interessando la zona della Pedemontana, tenendo impegnati i Vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme. Oggi sul posto i volontari della Protezione Civile dei comuni di Caneva, Aviano e Budoia, che hanno lavorato in sinergia con i pompieri, intervenuti con diversi mezzi. Al momento non si conoscono le cause che hanno originato il rogo.