Incendio in Piancavallo, ancora in fiamme il bosco

AVIANO - In fiamme il bosco di Piancavallo. Questa mattina, mercoledì 15 febbraio, è divampato un incendio nella pedemontana. Al lavoro i volontari della protezione civile dei comuni di Aviano, Caneva e Budoia, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone, che sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere il rogo. Al momento non si conoscono le cause che hanno originato l'incendio.