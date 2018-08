Colpo in villa: spartiti oro, gemme preziose, soldi e orologi di lusso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) -a Fontanafredda; ad accorgersi del furto e a dare l'allarme è stato un vicino di casa intorno alle 15 di ieri, sabato 4 agosto. Sul posto sono arrivati dopo poco i carabinieri del Norm della Compagnia diche hanno trovato il cancello dell’abitazione socchiuso.Dopo aver danneggiamento del sistema d’allarme e della telecamera di videosorveglianza dell’abitazione, e dopo aver scardinato una finestra al piano terra, i ladri sono entrati nella villa mettendo a soqquadro le camere. Sono stati rubati 3.000 euro in contanti, 6 orologi di valore, anelli e collane in oro e alcuneNon è chiaro quando sia stato messo a segno il colpo perché il proprietario della casa, un pensionato, è fuori paese da qualche giorno. I carabinieri di Fontanafredda hanno avviato le indagini, in collaborazione con il Nucleo operativo della Compagnia di Sacile per identificare i malviventi.