Spaccano il capitello votivo, rubano i segnali: denunciati 2 militari Usa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN QUIRINO e AVIANO (Pordenone) - Danneggiano undeima finiscono nei guai due giovani militaridella basein servizio ad Aviano; è successo alle 2 di notte di sabato due giugno, a, in via Pravisel.A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini del posto che hanno sentito degli strani rumori. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Polcenigo, constatando il furto e il danneggiamento. Scattata l'indagine, i militari dell'Arma hanno identificato dopo poco i responsabili che sono due ragazzi di 21 anni, entrambi americani ed entrambi in forza alla base Usaf di Aviano, uno domiciliato a San Quirino e l’altro alla base Usaf.Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno rinvenuto a casa di uno dei due un segnale stradale, di quelli che usano per indicare i cantieri in strada: era proprio quello che era stato rubato in via Pravisel. Il segnale sarà restituito al Comune. I due ragazzi sono statia piede libero per furto aggravato e per