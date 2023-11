FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Tamponamento a catena ieri mattina, 2 novembre, intorno alle 7,30, in via Percoto, lungo la strada di collegamento tra Villadolt e la bretella autostradale di Ronche. La strada da lunedì è regolata con semafori per un senso unico alternato istituito dopo l’ordinanza del comandante della polizia locale Marco Sartori per mettere in sicurezza la circolazione stradale dopo i danni patiti dalla strada per le piogge della scorsa settimana.



COS’È SUCCESSO

All’inizio del cantiere, in direzione Ronche, erano ferme due auto: una Toyota Yaris e un furgone Peugeot Partner. All’improvviso alle loro spalle è sopraggiunto un autocarro di una ditta locale che fornisce le bombole di gas. L’autista non ha visto subito le auto ferme e così ha tamponato il multi van coinvolgendo poi anche la Toyota. Secondo i primi rilievi della polizia locale la velocità non era eccessiva, ma il botto è stato comunque violento tanto che il furgone è finito nel fossato che costeggia la strada. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale con il comandante Marco Sartori, i vigili del fuoco di Pordenone e i sanitari. Due le persone ferite. La guidatrice della Toyota una donna di Fontanafredda e l’uomo che era sul lato passeggero del furgone. Nessuna conseguenza invece né per il guidatore del furgone medesimo, un uomo di Polcenigo né per l’autista dell’autocarro, che risiede di Fontanafredda. Per facilitare le operazioni di rilievo dell’incidente, via Percoto è stata chiusa completamente al traffico con deviazione sul posto. La chiusura è durata poco più di un’ora e mezza e questo ha creato non pochi disagi ad automobilisti e camionisti provenienti dalla bretella autostradale.

IL QUADRO

Via Percoto è una strada camionabile realizzata a suo tempo da Autovie Venete proprio nell’ambito dei lavori di realizzazione della bretella autostradale e collega questa con Villadolt e Villadolt Quartiere Satellite, nonché con la zona industriale Forcate ed è utilizzata anche dai mezzi pesanti diretti alla base americana di Aviano. Il maltempo della scorsa settimana ha dato il colpo di grazia soprattutto sulla corsia Sud in direzione di Ronche, sollevando e dilavando grandi porzioni di asfalto del manto di usura già rotto in più punti per il continuo passaggio dei mezzi pesanti, aggiustati nel tempo con l’asfalto a freddo. Secondo i tecnici ad indebolire l’asfalto anche le radici degli alberi. Per la sicurezza è stato istituito il senso unico alternato in attesa di poter procedere con un intervento urgente di sistemazione del manto. Il rifacimento dell’intero tratto interessato, circa 1,4 chilometri, comporterebbe una spesa di almeno 230 mila euro Iva inclusa. Al momento si interverrà solo sulla parte più danneggiata visti i fondi recuperati tra le pieghe del bilancio per un costo previsto di circa 120 mila euro con Iva per una lunghezza che si aggira a circa 800 metri.