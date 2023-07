FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Un gattino investito, i proprietari della bestiola che urlano e fanno segni all'automobilista per evitare l'animale e una volta che tutto è accaduto chi era alla guida non si è fermato. È quanto scritto in un post per segnalare l'accaduto. Il fatto è successo l'altra sera a Fontanafredda.

«Verso le 19.45 di sabato sera - si legge sul post - in via Del Var 23 a Vigonovo, in prossimità dello stop è stato investito un gatto proprio davanti ai suoi proprietari e ad altri testimoni. Il gatto e subito deceduto. Alla guida di una Punto di colore nero, vecchio modello, c'era una donna che al segnale dei proprietari dell'animale di fermarsi prima che il gatto fosse investito non ha risposto ed ha continuato la sua corsa anche se a nostro avviso aveva sentito le urla delle persone che erano vicino all'incrocio. La donna non si è fermata neppure dopo aver investito il gatto».

Poi la parte più incisiva del post. «Volevamo avvisare la persona che domani mattina (oggi per chi legge ndr.) verranno visionate due telecamere poste nelle due case di fronte all'incrocio dove l'animale è stato investito e sarà valutata anche la possibilità di denunciarla per omissione di soccorso. Pensiamo che sarebbero gradite le scuse da parte della signora». C'è da aggiungere che la donna al volante potrebbe pure non aver visto nulla.