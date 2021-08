Animali, ecco il bilancio annuale Lav: oltre 4,9 mln i fondi investiti nell'anno della pandemia

È tempo di bilanci anche per le onlus di animali. «Un anno eccezionale». Così definiscono il loro lavoro in Lav. L'anno del Covid nel Bilancio sociale Lav 2020 tra gestione dell'emergenza, front desk informativo e aiuti agli animali: «per ogni euro investito in raccolta fondi ne sono stati raccolti 5,3 con oltre 4,9 milioni di euro complessivamente investiti. Il bilancio contiene anche l'analisi d'impatto di alcuni progetti Lav del 2020 e nel lungo periodo». «Nonostante la pandemia Lav - spiega l'associazione in una nota - è sempre stata operativa, riconvertendo le proprie attività in funzione dell'emergenza sanitaria e delle tante necessità e dei tanti progetti legati alla cura degli animali, al sostegno di rifugi e colonie feline o di privati in difficoltà nella gestione degli animali: attività Lav 2020 in emergenza 67%; attività Lav programmate e realizzate (2020) 27%; attività Lav programmate nel 2020 e non realizzate 10%».

Le principali attività di missione

Assistenza: Lav «ha fornito soccorso a randagi e colonie feline, distribuito cibo per animali, fornito assistenza veterinaria con l'ambulanza Lav e assistenza a persone malate di Covid-19 in difficoltà nella cura degli animali».

Fondo emergenza

Lav «ha stanziato un Fondo di Emergenza Covid di 60mila euro, grazie al quale ha fornito cibo a 900 gatti e a 300 cani, per un totale di oltre 35mila pasti, ha curato 95 animali e aiutato concretamente 15 famiglie con animali, in stato di grave disagio economico». Allevamenti visoni: Lav «è riuscita a fermare gli allevamenti di visoni e ha denunciato pubblicamente la violazione delle norme di biosicurezza: ora sta lavorando per rendere definitivo questo stop, nell'interesse della salute pubblica e per salvaguardare migliaia di animali». Front desk: nel 2020 Lav «è stata attiva 7 giorni su 7 attraverso il Front desk che ha gestito più di 20mila richieste».

La risposta Lav alla crisi sanitaria è il Manifesto per "Non tornare come prima" che in pochi mesi ha raccolto più di 4mila adesioni.

Come sono state usate le donazioni

42% Attività di missione, 2.096.664,00 euro; 12% Attività istituzionali, 584.122,00 euro; 4% Attività delle sedi locali sul territorio, 209.381,00 euro; 19% Spese per raccogliere fondi a favore degli animali, 932.453,00 euro; 20% Spese di supporto generale, 999.401,00 euro; 2% Altre spese, 122.386,00 euro.

L'impatto

Il Bilancio sociale Lav contiene un'analisi d'impatto di alcuni progetti del 2020 e con riferimento alle numerose attività del passato. 22,8 è il moltiplicatore del ritorno sociale (3 progetti 2020): Fondo Emergenza sedi e 2 progetti di sterilizzazione, il valore economico impegnato di complessivi 70.000 euro ha un valore sociale 22,8 volte maggiore (1.602.382 euro).