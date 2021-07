Palmanova, in piazza Grande Italia-Inghilterra, poi sul palco c'è Max Pezzali

PALMANOVA - Doppia festa in programma domenica 11 luglio a Palmanova con l’idolo del pop Max Pezzali e la nazionale italiana di calcio. Prima del concerto dell’artista lombardo verrà trasmessa la finale degli europei di calcio, che vede impegnati gli azzurri contro l’Inghilterra. L’appuntamento è in piazza Grande della città stellata patrimonio dell’Umanità Unesco dalle 21 con la partita, alla quale seguirà il “Max90Live”, attesissima prima delle due date palmarine del tour con cui Max celebra il suo periodo d’oro, quello degli 883, durante il quale ha firmato canzoni e album divenuti la colonna sonora della vita diverse generazioni.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare al concerto di domenica il biglietto acquistato rimarrà valido anche per il concerto del giorno successivo, lunedì 12 luglio (21.30), ricollocato in base alla disponibilità di posti. I biglietti per entrambi gli spettacoli sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dello spettacolo a partire dalle 19.30. Tutte le info su azalea.it