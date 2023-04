PORDENONE - Una volta quando calava il buio le trovavi lungo la Pontebbana all’ingresso della città, nella zona della stazione e al parcheggio Marcolin. Più recentemente “mimetizzate” tra i tavolini dei bar e gli androni dei palazzi anni ‘60, in piazza Risorgimento, via Trento e nella zona delle poste centrali. Oggi di prostitute in città non se ne vede praticamente una. Non inganni però il fatto che sulle strade e a ridosso dei marciapiedi il mestiere più vecchio del mondo sembra sparito. Sbagliatissimo pensare una cosa del genere. Già, perchè la strada è diventata internet e in particolare i siti delle Escort. Uno in particolare, Escort Advaisor (ma ce ne sono anche altri) è un vero catalogo del sesso a pagamento. E Pordenone è tra le prime città della regione non solo per la presenza di Escort (ce ne sono oltre un centinaio tra città e comuni sul territorio), ma anche per frequentazione. E non c’è più bisogno di attendere che cali la notte. È sempre aperto.



I NUMERI

Un dato, tanto per dare un assaggio di cosa stiamo parlando: nel 2022 sul territorio pordenonese ci sono state 2 milioni e mezzo di ricerche di escort. Questo non significa che poi si sono concretizzate in prestazioni sessuali, ma stiamo parlando degli accessi al motore di ricerca di Escort Advaisor. Non sono pochi. Cosa cercano i pordenonesi? La maggior parte si indirizza verso la nazionalità spagnola, ma subito dietro ci sono le argentine e poi le italiane. Seguono, più o meno con la stessa preferenza, brasiliane, colombiane, cinesi, moldave e dominicane. I dati sono legati ai filtri del sito che funzionano anche con le recensioni scritte dagli utenti. Chi cerca una escort, infatti, può inserire diversi tipi di filtri per fare la scelta adatta che può avvenire per categoria, tipo di prestazioni, preferenze, prezzo e nazionalità. Solitamente lavorano nell’appartamento condominiale dove vivono.



LA PRESENZA

Più della metà delle escort sul territorio friulano si trova a Pordenone. Segno evidente che il mercato funziona. Ma sono presenti anche a Sacile, Casarsa, Azzano (comune molto frequentato), Zoppola, Spilimbergo, Fontanafredda e San Vito. Complessivamente ce ne sono oltre un centinaio, ma il numero è anche superiore perchè diverse “lavorano” a Pordenone e provincia solo alcuni giorni alla settimana, per il resto operano fuori regione. Trasfertiste del sesso.



I TRANS

Non mancano le escort trans ed è sempre Pordenone (secondo i dati forniti dal sito) il comune in cui c’è il maggior numero di presenze e di clienti rispetto agli altri capoluoghi. Hanno più o meno gli stessi prezzi delle colleghe, ma molto dipende dalle prestazioni richieste.



I PREZZI

Tra le province del Friuli Venezia Giulia, Trieste è quella più cara, mentre Gorizia è quella più economica. Il prezzo della provincia di Pordenone è un po’ più alto della media nazionale e il costo di una prestazione completa va dai 90 euro in su. Si possono però anche spendere solo 40 euro per un massaggio completamente nudi. Se si vuole di più c’è un prezzo specifico per ogni cosa. Durata massima 30 - 35 minuti. Si entra nel sito, si sceglie la provincia o la città (in questo caso Pordenone) ed escono le foto (non sempre veritiere) con tanto di commenti di altri utenti che ci sono già passati. Come detto le escort sono un centinaio. Una volta telefonato si prende appuntamento. Il resto è da scoprire.