Comunali Sacile: alle 19 al voto 46% In otto rinnovano sindaco a Consigli

PORDENONE - È stata del 45,98% alle ore 19 l'affluenza alle urne per le elezioni comunali di Sacile uno dei due Comuni (l'altro è Udine) con più di 15 mila abitanti chiamato al voto per rinnovare sindaco e Consiglio comunale.

In provincia di Pordenone le elezioni comunali si tengono in otto municipi: Brugnera, Fiume Veneto, Polcenigo, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Zoppola.



In provincia di Udine, i Comuni al voto sono dieci. Oltre a Udine (affluenza del 45% alle 19) sono Faedis, Fiumicello Villa Vicentina, Forgaria nel Friuli, Gemona, Martignacco, San Daniele, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Treppo Ligosullo. Da notare che per Fiumicello e Treppo Ligosullo, due nuovi comuni freschi di istituzione, sono le prime elezioni.



In provincia di Gorizia c'è un solo comune al voto, Fogliano Redipuglia. Nessuno invece a Trieste.

In tutto, in Friuli, le elezioni comunali si tengono in 19 Comuni. L'eventuale turno di ballottaggio a Udine e a Sacile è previsto per il 13 maggio.